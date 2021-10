El valioso regalo de Leo Messi al Papa Francisco

Ciudad de México.— Con 25 años de edad, Mónica Sulaimán escribió su nombre en los récords mexicanos Seis años de entrega al karate rindieron frutos este fin de semana en la joven Mónica Sulaimán de la Rosa, al convertirse en la primera mujer en México en realizar un rompimiento de losetas de tabique.

En la exhibición de karate del Club Irlandés de Raqueta, Mónica calentó motores con la Kata Sanchin Nidan, soportando los golpes en su cuerpo con maderas.



“En esa kata debes controlar tu mente y saber que en el momento en el que te están pegando tu mente no manda y saber que el dolor no existe. Mi siguiente plan es seguir entrenando para lograr el segundo dan. Este deporte me ha dado mucho y estoy muy contenta por lo que hice hoy, quiero decirle a los niños y los jóvenes que practiquen deporte, porque el deporte es todo”, finalizó.