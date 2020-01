El “Vasco” Aguirre le cierra las puertas al “Chicharito” Hernández

Leganés.- A gusto con el plantel que tiene en el Leganés, el entrenador mexicano Javier Aguirre descartó hablar de un posible fichaje de su compatriota Javier “Chicharito” Hernández para reforzar su delantera.

Debido a que “Chicharito” no ha tenido el rendimiento esperado podría salir del Sevilla en este mercado invernal, por lo que surgió la opción de que vaya al conjunto pepinero a préstamo para la segunda vuelta de la presente temporada, pero es algo que por lo pronto no contempla el “Vasco” Aguirre.

Te puede interesar: “Vasco” Aguirre le resta importancia al descenso

“No me gusta hablar de mercado de invierno, porque entiendo que es un caso atípico. Yo he llegado al equipo en mitad de temporada. Esto es como si yo en la jornada siete ya quisiera cambiar algo. Estoy contento con lo que tengo”, mencionó en rueda de prensa.

Recalcó que sólo ha tenido la baja de Federico Varela y podría sumarse la del ucraniano Vasyl Kravets, pero incluso con eso ni siquiera el técnico mexicano piensa en la contratación de otros futbolistas.

“No me he planteado altas y bajas, salvo uno que me pidió salir y que estamos intentando su salida. Ya se fue Fede. Estamos también hablando de la baja de Kravets. Pero por esos dos jugadores no tenemos proyectada ninguna alta”.

Descartando el arribo de su tocayo Javier Hernández, el estratega insistió que “si me quedo como estoy, encantado de la vida. No tengo pensado que venga nadie. Ya se lo dije a mi cuerpo técnico”.

Abundó: “Leen cosas, ven cosas… les dije que con siete partidos no puedo cambiar cosas con jugadores que no lo han hecho mal… si lo hubieran hecho mal… siete derrotas… diría: ‘¡jolín!, necesitamos hacer una vuelta durísima’. El equipo compite. Si hay algo, nos informará la directiva… salvo para una salida”.

Con siete encuentros al frente del Leganés en la Liga de España, Javier Aguirre tiene dos victorias, tres empates y dos derrotas, más otro triunfo en la Copa del Rey, datos que hacen soñar al club con evitar el descenso y que por ende tiene satisfecho al timonel mexicano.

Al “Vasco” Aguirre poco o nada le interesó que el Espanyol de Barcelona, rival con el que pelea por evitar el descenso, haya gastado 20 millones de euros por el atacante Raúl de Tomás, pues a su parecer cada conjunto invierte lo que tiene y de acuerdo a sus necesidades.

“Cada uno se rasca con sus propias uñas. Nosotros ni tenemos ni queremos gastar un dinero que no tenemos. Estamos como estamos, quietos, tranquilitos, bien. El grupo está trabajando bien y vamos a esperar, no queremos desesperarnos ni cometer imprudencias e insensateces. No nos cabe en la cabeza de momento”.

Aguirre también tuvo palabras sobre el rumor del arribo del zaguero Jesús Vallejo, quien pertenece al Real Madrid y juega cedido en el Wolverhampton, al recalcar que no hay interés en fichajes y menos en la defensa central, donde esta bien cubierto.

“En la zaga tengo seis jugadores centrales, no necesito un defensa central. Es un grandísimo jugador, un extraordinario chaval, lo vi desde antes que se fuera a Alemania y en Alemania mismo”, comentó previo al duelo de Copa del Rey mañana ante Real Murcia.