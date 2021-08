El viacrucis que vivió Raúl Jiménez tras la grave lesión que sufrió

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Después de meses de angustia, Raúl Jiménez regresó a las canchas en la derrota del Wolverhampton ante Leicester City.

Un viacrucis vivió el seleccionado mexicano luego del golpe que recibió en la cabeza por parte del brasileño David Luiz, al grado que se habló que podría retirarse por la gravedad de la lesión.

Tuvieron que pasar 258 días para que Jiménez regresara a un partido profesional, y lo hizo de titular con el cuadro inglés.

El mensaje de David Luiz para Raúl Jiménez pic.twitter.com/SoSdG8AMOp — Analistas (@SomosAnalistas_) August 16, 2021

A finales de noviembre del año pasado, durante el choque entre Wolves ante Arsenal, un choque de cabezas entre Luiz y Jiménez le provocó a este último una fractura de cráneo.

A las pocas horas del accidente, el futbolista fue intervenido quirúrgicamente después de ser reportado como grave.

La esposa de Raúl Jiménez, Daniela Basso, pensó lo peor cuando vio a su esposo en el césped sin poderse mover.

“Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves reacción. Ahí es cuando sabes si están fingiendo o no. Pero no vi nada. No pude ver nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida”, contó en entrevista para The New York Times.

Después de la operación, Raúl Jiménez salió del nosocomio e inició una larga recuperación que duró cerca de nueve meses.

A pesar de que ya fue dado de alta, el futbolista aún debe de tener cuidados ya que utiliza un casco-diadema que tiene colchones de algodón que le van a servir para amortiguar cualquier clase de contacto que tenga con la cabeza.

“Es muy importante (tener de vuelta a Jiménez), Raúl es un jugador top. Lo que hizo aquí por los Wolves fue increíble, después de lo que pasó, el equipo lo extrañó. Está entrenando bien, ha jugado bien, así que estamos felices por Raúl “, compartió el técnico Bruno Lage.

Raúl Jiménez está de regreso, lo que también es una buena noticia para la selección mexicana.