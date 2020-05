En el aire el registro de Nico Castillo con América de cara al Apertura 2020

Ciudad de México.- La directiva y cuerpo técnico de América analizan la posibilidad de no registrar a Nicolás Castillo para el torneo de Apertura 2020.

La razón: el futbolista no se alcanzaría a recuperar para poder estar en condiciones de disputar el certamen.

“No descarto que pueda ser una posibilidad (no registrarlo) porque Nico va con mucha voluntad y vamos a ver qué nos dicen los doctores”.

“Pero si nos dicen que Nico no está para el año, no es que lo vamos a dar de baja, sólo no lo registramos para este torneo, hay que ver cuánto tiempo va a tardar para estar al cien y de ahí tomaremos decisiones”, declaró en Agenda Fox Sports.

Herrera indicó que se sentará con la directiva para definir su continuidad y también para reducir la cantidad de extranjeros.

“Tengo que juntarme con Santiago a firmar primero lo mío. Pero tenemos 12 extranjeros actualmente y el siguiente arranca con 11, ahí ya tenemos una situación, hay que bajarle”, agregó.

Sobre Renato Ibarra, apuntó que la decisión final será de la directiva para saber si permanece en la institución o es vendido.

Mientras que se analizará la situación de Roger Martínez, quien no logra convencer al cuerpo técnico.

“Hay que hacer un análisis de todo, Renato sigue siendo una decisión de la directiva, yo necesito un jugador de esas características”.

“Lo de Roger, que se iba y que no se iba, la verdad es que no ha agarrado el nivel que buscamos“, sentenció.