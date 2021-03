Evita técnico de Pumas hablar mal del arbitraje para que no lo multen

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El técnico de Pumas, Andrés Lillini, lamentó que el árbitro haya marcado un penal durante el choque ante Cruz Azul, que le costó el revés a la escuadra universitaria.

Lillini señaló que en ningún momento se cometió la infracción pero evitó hablar del incidente para no tener problemas con la Liga MX.

“Vi la jugada y no creo como tantos periodistas que haya sido penal, para nada. Pero no puedo hablar porque si no la Federación me multa, así que mejor no emitir ninguna opinión”, expresó Lillini.

Reconoció que existe frustración en el equipo ante la falta de resultados que lo tienen lejos de la zona de Liguilla.

Te pude interesar: Cruz Azul suma su octavo triunfo al hilo; Pumas, la víctima

“Me siento muy mal, muy triste, hicimos un partido muy bueno, casi te diría que muy acertado en todo”.

“Me enfrenté al mejor plantel del futbol mexicano y hoy lo contrarrestamos, pudimos haberlo ganado pero al final el sabor es muy malo porque no pudimos sumar, nos quedamos atrás de todos en la lucha por entrar a la Liguilla”.

Comentó que la falta de gol de Pumas es una situación que preocupa entre los integrantes del plantel.

“La falta de gol la tenemos que mejorar porque son partidos de un gol, son partidos sagrados, hoy tuvimos la oportunidad de hacer el gol.

“Llegamos a tres cuartos y nos falta el punto final, espero poder lograrlo antes de que el tiempo se termine. Esto es de gol no de merecimientos ni excusas, lo tenemos que mejorar”, finalizó Lillini.

Síguenos en redes sociales