Consejo legítimo de Cooperativa La Cruz Azul alerta sobre convocatoria ilegal

Ciudad de México.- El técnico de la selección mexicana, Gerardo “Tata” Martino, aseguró que Carlos Vela no tiene cabida en el Tricolor ante sus constantes negativas de integrarse al equipo nacionalo.

Martino indicó que no tiene previsto convocarlo para el futuro con el Tri mayor ni tampoco para al seleccionado que participará en los Juegos Olímpicos.

“Sería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la playera de la Selección, en la totalidad de la palabra”, dijo ‘Tata’ en conferencia de prensa.

“Lo de Carlos lo he dicho desde mucho tiempo atrás, cuando uno está a disposición de sus selecciones, es en todas, no puede estar en una sí y en otra no”.

Sobre la posibilidad de llamar en un futuro a Javier Hernández, “Tata” comentó podría llamarlo siempre y cuando suba su nivel futbolístico.

“Tanto Javier como el resto de los futbolistas, son todos a tener en cuenta. Hay un rendimiento y es lo que se toma en cuenta”.

“No hay ningún jugador que sea mexicano o que tenga la posibilidad de ser llamado, que no tenga las posibilidades de venir”.

De cara al partido ante Costa Rica, Martino señaló que será un duelo complicado

“No menosprecié a Costa Rica. Me preguntaron si era necesario jugar con equipos del área, y dije que era la opción que teníamos disponible, o no jugar. Si me busca por el lado de la falta de respeto, no me va a encontrar”, sentenció.

