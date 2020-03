Gignac, en duda para enfrentar a Puebla

Ciudad de México.- El atacante del Galaxy de Los Ángeles, Javier “Chicharito” Hernández, aseguró estar dispuesto a regresar a la selección mexicana.

De hecho, “Chicharito” comentó que solo está esperando un llamado del técnico Gerardo Martino para integrarse al cuadro nacional.

“Sí, está abierta, aún está abierta, Tata lo ha dicho, si estoy bien y él decide convocarme o no porque estoy en mi nivel futbolístico bienvenido sea. Yo siempre he sido muy honesto y cuando no crea que no sea conveniente para mí seguir representando a la Seleccion Mexicana me retiraré”, manifestó.

En entrevista con TUDN aseguró desconocer cuáles son los motivos de su ausencia del cuadro nacional en los últimos meses.

Extraoficialmente se sabe que, por indisciplina, “Chicharito” no se ha integrado al cuadro comandado por “Tata” Martino.

Hernández también agregó que ha levantado la voz de irregularidades en la Femexfut para las generaciones que están por llegar al Tri.

“Estoy tratando de conseguir esto para que la gente que viene detrás ya pueda poder negociar, en toda la historia hemos crecido así (poco), cuando yo creo que hemos podido crecer un poco más”, sentenció.