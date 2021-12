Ibrahimovic quiere que Mbappé se vaya al Real Madrid

Ciudad de México.- El delantero del Milan de Italia, Zlatan Ibrahimovic, le sugirió a Kylian Mbappé dejar al París Saint-Germain y se incorpore con el Real Madrid de España.

Ibrahimovic indicó que Mbappé necesita jugar en un equipo más estructurado como lo es el cuadro blanco, y renunciar al PSG para que haya un crecimiento en su carrera.

“Mbappé necesita un ambiente con una estructura más sólida, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no le vendiera”, dijo Ibrahimovic en una entrevista con el diario italiano “Corriere della Sera”.

Comentó que debe de aprovechar el hecho de que su contrato finaliza en junio próximo para dejar el PSG y enrolarse con el Madrid.

Por otra parte, Ibrahimovic aceptó que tuvo serios problemas con Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City.

“Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado”, afirmó Ibrahimovic.

“A Guardiola no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome”, agregó.

Ibrahimovic jugó con Guardiola en el Barcelona en el curso 2009-2010 y se fue el año siguiente al Milan.

El sueco comparió vestuario con el argentino Lionel Messi a quien admira, aunque aseguró estar en contra de que haya ganado el Balón de Oro “era para Robert Lewandowski”, sentenció.

