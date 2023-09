La Champions continua este miércoles, la presentación del Real y el debut del ‘Chucky’

Ciudad de México.— La fase de grupos de la Champions League continuara este miércoles con la presentación del Real Madrid en ‘La Casa Blanca’, además del posible debut del mexicano Hirving Lozano con el PSV en Londres.

Te puede interesar ¡Cachorros encuentran un nuevo hogar! Un éxito la campaña ‘Adopta un amigo’

Pero el platillo fuerte de la jornada será en Múnich, cuando el cuadro alemán reciba al Manchester United en un duelo de gigantes europeos. La atención seguramente estará puesta en Harry Kane, quien decidió unirse al Bayern procedente del Tottenham, rival del United en la Premier League.

Kane, máximo goleador de todos los tiempos de la selección de Inglaterra con 58 goles, anotó cinco goles en sus 19 partidos contra el United como jugador de los Spurs.

Miércoles 20 de septiembre

Galatasaray vs Copenhague

Real Madrid vs Unión Berlín

Bayern vs Man United

Sevilla vs Lens

Arsenal vs PSV Eindhoven

Braga vs Napoli

Benfica vs Salzburgo

Real Sociedad vs Inter

Hirving Lozano figura en la convocatoria del PSV para visitar este miércoles al Arsenal en Londres. ‘Chucky’ ha disputado dos Champions League, teniendo actividad en 13 partidos, 730 minutos en el terreno de juego, una asistencia y dos goles contra el Salzburgo en la Temporada 2019-2020 y contra el Ajax en la 2022-2023 vistiendo la casa del Napoli.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales