Javier Aguirre, con un pie fuera del Leganés

Ciudad de México.- La directiva del Leganés informó que Javier Aguirre ya se despidió de los jugadores y difícilmente regresará al equipo.

El “Vasco” no pudo ayudar a que el cuadro pepinero se quedara en la primera división de España, a pesar de que igualó a dos con el Real Madrid.

María Victoria Pavón, presidenta del club, dio a conocer que Aguirre le dio las gracias a los integrantes del plantel antes de salir del estadio.

“No seguirá en el equipo, él nos dijo que no. Que no había conseguido el objetivo al que había venido. No lo hemos hablado muy enserio, pero él lo dio como que se había despedido”, dijo.

“Me imagino que mañana charlaremos, pero veo difícil que siga”, dijo la presidenta en entrevista con El Chiringuito TV.

Sobre la decisión de no marcar un penal, Pavón aseguró que el arbitraje nunca les favoreció a lo largo del torneo.

“No quiero hablar de polémica, está claro que era un penal, pero no lo pitaron. Al final hemos descendido y eso no puede volver”.

“Estamos muy molestos porque han sido muchos puntos los que nos han quitado esta temporada, está claro que hicimos las cosas mal, pero los árbitros también nos han ayudado a conseguir el descenso”, lamentó Pavón.