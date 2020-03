Jornada de Clásicos en el fútbol mexicano

Leganés.- El técnico del Leganés de España, Javier Aguirre, no le asusta el reto de salvar al equipo del descenso, a pesar de que es uno de los candidatos a perder la categoría.

Descartó que se encuentre en busca de un milagro pues matemáticamente los pepineros tienen opciones de evitar el descenso y confirmarse en la máxima categoría del futbol español, a pesar que por ahora marche penúltimo con 20 unidades.

“No (estoy haciendo un milagro). Es un buen reto para mi carrera, eso es cierto. Ha habido ciertas vicisitudes que han hecho que el equipo se vea afectado. Circunstancias que no están en tus planes, que no te imaginas” manifestó.

Agregó en conferencia de prensa que cuando llegó al timón del Leganés “el barco ya había zarpado y la distancia era de seis puntos de la salvación. Visto lo visto no hemos hecho mucho más de lo que se había hecho anteriormente. Pero la ilusión está intacta”.

📹 JAVIER AGUIRRE | "Todos tenemos una historia detrás, todos hemos llegado aquí haciendo cosas. Nadie llegó por casualidad. Cuidémoslo" #VillarreaLeganés pic.twitter.com/tyHZuRHMd4 — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 6, 2020

Insistió que luchar por la permanencia “es un bonito reto porque a mi edad (61) estos retos me dan vidilla. Me va la marcha y me ocupan. La otra es quedarme en casa a estorbar a la mujer”.

El “Vasco” Aguirre sigue en busca de soluciones para encontrar su mejor parado táctico con el afán de hilvanar triunfos que saquen a los pepineros de los últimos lugares de la clasificación. Se empeña en probar diferentes formaciones hasta “dar con la tecla”.

“Por muchas razones merecemos estar donde estamos, es la verdad. Pero mi obligación es seguir buscando la fórmula, seguir presionando teclas, continuar quitando y poniendo jugadores. No hemos encontrado un equipo que gane cuatro partidos seguidos. Y mientras eso no pase seguiremos buscando soluciones en forma, juego y jugadores”.

Este domingo Leganés visitará al Villarreal con la ilusión de conseguir su primer triunfo en condición de visitante, racha negativa que merece el Leganés, de acuerdo para el DT mexicano, quien anhela pronto cosechar un triunfo fuera que ayude en lo anímico.

“Entendiendo que si no hemos ganado fuera es porque no lo hemos merecido Hemos estado cerca pero no nos ha alcanzado. Son estadísticas que no nos ayudan. Hay que seguir intentándolo, hacer bien las cosas, buscar victorias porque es lo único que nos permite alimentar la esperanza de quedarnos en Primera. Y contagiarle a la gente ese deseo, pero hay que plasmarlo en el campo”.