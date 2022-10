Jornada de empates en la Champions League

Ciudad de México.— Después de una electrizante Serie de Wild Card, ya se encuentran definidas las Series Divisionales 2022 de la MLB, las cuales determinarán qué equipos llegarán a las Series de Campeonato, rumbo al cierre de la Postemporada 2022 del béisbol de grandes ligas.

Te puede interesar Anuncian los horarios de las Series Divisionales de la MLB

El escenario está listo, los jugadores están listos y tú, ¿estás listo para este martes de #Postseason? 🍿🔥🔥 pic.twitter.com/YO7HQR2PwR — LasMayores (@LasMayores) October 11, 2022

La Series Divisionales se jugarán al mejor de 3 de 5 juegos, en cuanto a la Liga Americana se definirán entre Houston Astros frente a Seattle Mariners; y entre New York Yankees frente Cleveland Guardians.

Agenda de transmisiones en VIVO de la Serie Divisional de la Liga Americana, Postemporada 2022 de la MLB:

Martes 11 de octubre – JUEGO 1

Seattle Mariners vs. Houston Astros

2:30 p.m.

Cleveland Guardians vs. New York Yankees

6:30 p.m.



Jueves 13 de octubre – JUEGO 2

Seattle Mariners vs. Houston Astros

2:30 p.m Cleveland Guardians vs. New York Yankees

6:30 p.m.



Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales