Julio César Chávez, Mr. Amigo 2020

Ciudad de México, — El festival Charro Days espera con ansías al exboxeador mexicano Julio César Chávez, quien este lunes fue reconocido de manera oficial como Mr. Amigo 2019-2020, por su amplia trayectoria dentro de los cuadriláteros.

El próximo 28 de febrero, Chávez participará en las actividades del tradicional festival binacional que se realiza en la ciudad de Brownsville, Texas, en colaboración con Matamoros, Tamaulipas.

En conferencia de prensa para presentar al excampeón como el galardonado, la cual se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el presidente de la Asociación Mr. Amigo, Artemio Álvarez, resaltó la figura que representa el Gran Campeón, hecho por el que se decidió darle el nombramiento.

“Con la trayectoria del campeón, fue sumamente fácil elegirlo, porque en su vida profesional y personal es un grande. Muchas gracias, Julio, y te esperamos en Brownsville, así como en Matamoros”, expresó.

Chávez recordó la manera como aceptó recibir el reconocimiento, pues admitió que en un principio se rehusó, pero dada la insistencia de Álvarez, cedió y se dijo emocionado de ir a las ciudades fronterizas.

“Me siento muy orgulloso de este reconocimiento. En San Antonio, Texas, me propuso ser Mr. Amigo, pero respondí inmediatamente que no. Me explicó cómo era la dinámica, duramos una hora platicando y acepté. Así como me la están pintando, tan bonito, ya me quiero ir a Brownsville y Matamoros”, indicó.