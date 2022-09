La fiera gana por la mínima

Ciudad de México.— El campeón mundial en cuatro divisiones, Roy Jones Jr, espera con ansias la trilogía entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez Vs Gennady Golovkin, como el enfrentamiento final.

Roy, que es un francotirador verbal, dice que la edad de Gennady de cuarenta años es un factor, y que se ha quedado en el boxeo tanto tiempo, para tener una última oportunidad contra Canelo, por lo que tiene que poner todo en esta pelea.

“Los oponentes ahora están lanzando ataques al cuerpo contra Gennady a medida que envejece. Los estilos de Dmitry Bivol y Gennady Golovkin son diferentes, pero Gennady haría bien en emular algunas de las estrategias de Bivol y tomar prestadas las tácticas exitosas que aportó”. Finalmente, Roy admira el poder de Canelo, dice que Gennady debe moverse alrededor de él de manera inteligente y aprovechar sus habilidades.

En cuanto al factor de la edad y al hecho de que Gennady es ocho años mayor que Canelo, Roy dice que Triple G debe hacer rounds debido a su experiencia, pero también eliminar otras debido a su edad. La vida en el boxeo no comienza a los cuarenta, y Roy insiste: “Gennady debe sacar el máximo partido de sí mismo, porque esta es su última oportunidad”.

En cuanto al futuro enfrentamiento de Tyson Fury Vs Oleksandr Usyk, Roy, quien es un ex campeón de peso completo, dice que parece ser un combate David Vs Goliath. Un buen tipo grande contra un tipo muy grande, pero insiste sonriendo: “¡No creo que Usyk se asuste con este reto!”

