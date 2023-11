La Liga Mexicana de Beisbol apoya cualquier iniciativa a favor de la equidad

Ciudad de México.— La edición XX del tradicional Pumathon Universitario conmemoró los 80 años del Instituto de Geografía de la UNAM, con la participación de 3 mil 911 corredores que se dieron cita en el Estadio Olímpico Universitario para activarse físicamente con el recorrido por el circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.

Miembros de la comunidad universitaria que tuvieron como objetivo completar los 5 y 10 kilómetros del Pumathon, distribuidos en cuatro diferentes categorías.

Dos ejemplos de que es posible llevar los estudios de nivel superior y al mismo tiempo la actividad física de forma frecuente son Andrea del Toro Sánchez, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras, detuvo el cronómetro en 48:01.

Germain Aguilar Monroy, de la Facultad de Química, con un tiempo de 39:16. Ambos ganadores en la categoría Licenciatura y Posgrado de los 10 kilómetros, en femenil y varonil, respectivamente.

“Disfruto mucho esta carrera, a pesar de lo complicado que puede ser el circuito. Me encanta que el recorrido pase por todas las facultades, es un honor haber quedado en el primer lugar. La actividad física me ayuda bastante a levantar el ánimo y, si no corro, no me siento bien”, expresó la alumna de primer semestre de lengua y literaturas hispánicas, quien el año pasado logró el primer lugar en categoría de Bachillerato 5 kilómetros, en la edición anterior del Pumathon Universitario.