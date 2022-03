La temporada 2022 de la MLB no iniciará en tiempo y forma

Florida.— Tras no darse un acuerdo entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA, por sus siglas en inglés). La MLB anunció que las primeras dos series de cada equipo en la temporada regular no se llevarán a cabo. Lo que significa que la campaña regular comenzará no antes del 7 de abril, mientras que los partidos de exhibición arrancarán no antes del 12 de marzo.

“Trabajamos duro para evitar un resultado que es malo para los fanáticos, malo para nuestros jugadores y malo para los clubes”, declaró el Comisionado Rob Manfred en una asamblea con los medios en Jupiter, Florida, donde se llevaron a cabo las negociaciones. “Quiero asegurarles a nuestros fans que la falta de un acuerdo no se debió a la carencia de esfuerzo de cualquiera de las partes”.

MLB presentó lo que para ellos era la “mejor oferta” antes de que venciera el plazo, aunque la MLBPA la rechazó, incitando a la liga a cancelar la primera semana de juegos de la temporada regular.

“Los clubes y nuestros propietarios están bien conscientes de qué tan importante es para nuestros millones de fans que llevemos el juego al terreno lo antes posible”, expresó Manfred. “En ese sentido, queremos negociar y queremos llegar a un pacto con la Asociación de Jugadores lo más pronto posible”.

