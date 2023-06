Lio Messi salió a pasear en bicicleta con su familia

Ciudad de México.— Sergio Pérez sabía que le esperaba una larga tarde en Montreal, después de que una mala clasificación lo dejara en el puesto 12 de la parrilla. El mexicano optó por comenzar con el neumático de compuesto duro en un intento por recuperar terreno.

En cambio, quedó confundido, lamentando la falta de ritmo que “no podía entender”. No pudo ejercer presión sobre los dos autos Ferrari inmediatamente adelante, nunca se acercó lo suficiente como para siquiera intentar un movimiento en la última etapa a pesar de estar en los neumáticos medianos más rápidos al compuesto duro de la Scuderia.

Si bien el momento del Safety Car no ayudó a su estrategia, hubo algo más que mala suerte el domingo.

“Simplemente no teníamos el ritmo. Al principio se veía bien con el neumático duro, pero una vez que entró el Safety Car, no pude recuperar el agarre con ese neumático y no lo hicimos”, dijo.

“En este momento, estoy más preocupado por mi caída en el rendimiento que por mi lugar en el campeonato porque el ritmo simplemente no está ahí”.