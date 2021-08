María Fassi mejora su posición en la segunda ronda

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La clavadista Gabriela Agúndez García, se mostró contenta al finalizar en el cuarto sitio en la plataforma 10 metros individual, prueba con la que terminó su participación en Tokio, certamen en el que logró, además, la medalla de bronce en la prueba sincronizada.}

“Me siento contenta; la verdad es que di mi máximo esfuerzo en esa competencia, en esa alberca, disfruté mi competencia, disfruté mis primeros Juegos Olímpicos y me voy muy feliz con esta experiencia.

“Me voy con un bronce en sincronizados y un cuarto lugar olímpico en individual, en el que estuve peleando, di mi máximo hasta el último clavado. Me siento contenta y esto me motiva para seguir adelante, seguir trabajando, porque ya me di cuenta de que me gusta estar en el podio olímpico, así que voy a seguir esforzándome para estar en París 2024”, puntualizó la joven de 21 años.