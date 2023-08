Karla Souza y Martha Higareda pagaron gastos de clavadistas en Mundial

Ciudad de México.— Las actrices Martha Higareda y Karla Souza ayudaron económicamente a acudir a la Copa del Mundo de Clavados en Berlín, Alemania.

Así lo reveló el propio atleta Diego Balleza, quien en entrevista, afirmó que el otro beneficiado fue su compañero Randal Willars.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda. Entonces, estoy muy agradecido con esas personas que me caen del cielo justamente antes de las competencias. Si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín, porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacia Berlín y la inscripción de Randal se la pagó Karla Souza”

Diego Balleza | clavadista