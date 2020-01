Le prometen a Miguel Herrera renovación de contrato

Ciudad de México.- El técnico del América, Miguel Herrera, reveló que existe la promesa de que renovará su contrato para seguir con el equipo, después de las charlas que ha tenido con Emilio Azcárraga, dueño de la institución.

El tema de la renovación de contrato es algo que no preocupa al técnico Miguel Herrera, quien afirmó que ya tiene la palabra del dueño del América, Emilio Azcárraga, de que habrá contacto para platicar sobre este tema.

“Ahora vamos a esperar que el equipo se complete, (Santiago) Baños tiene tarea para traer al jugador que necesitamos, entonces después de eso hay tiempo, no corre prisa, ya nos lo dijo el dueño en mi cara que nos vamos a sentar a renovar”, afirmó el estratega.

Manifestó que es algo que deja a un lado y se enfoca es empezar de la mejor manera el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, en espera de llegar a un arreglo para quedarse por mucho tiempo, como lo ha hecho su homólogo brasileño Ricardo Ferretti, con los Tigres de la UANL.

“Tampoco es que me vuelva loco de que ya ahorita, me queda tiempo, tengo seis meses, no es que trabaje sin contrato y estoy contento, consciente de que debo dar resultados, son seis torneos consecutivos, esperemos que sea como el ‘Tuca’, que sean 20”, manifestó.

En su segunda etapa con los azulcremas, el “Piojo” ha dirigido desde el Apertura 2017, en los que siempre ha calificado a la Liguilla, además de lograr el título del Apertura 2018 y perder la final del Apertura 2019.

Durante su primer ciclo, Herrera fue campeón en el Clausura 2013 y subcampéon en el Apertura del mismo año, lo que lo catapultó a dirigir a la Selección Nacional de México en la Copa del Mundo Brasil 2014.