“No soy un fracasado”: Messi tras críticas de periodistas

Ciudad de México.- El delantero de la selección de Argentina, Lionel Messi, reveló que hubo periodistas no pararon de criticarlo ante la falta de resultados con la albiceleste.

Indicó que, a pesar de los logros que tuvo con el Barcelona, los comunicadores lo calificaron como un “fracasado”, una situación que le incomodó.

“Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta. Hay que empezar reconociendo que no somos los mejores de mundo. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores”, dijo.

Messi indicó que no por haber ganado la Copa América, Argentina es la mejor selección de la Conmebol.

“Cuando ganamos, no lo podía creer. Lo soñaba tanto que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Sinceramente lo disfruto más ahora cuando veo la imagen que en ese momento que estaba ido y paralizado”, agregó.

“Saber que no somos los mejores del mundo es un punto de inflexión para nosotros. Ahora lo que queremos es utilizar este envión para terminar de crecer como equipo”, sentenció en una entrevista telefónica con el canal ESPN.

Por lo pronto, este jueves Argentina se medirá a Bolivia en las eliminatorias de la Conmebol.

Lee: Laporta olvida a Messi “no he vuelto a hablar con él”