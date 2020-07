“No se puede ir deambulando en la temporada”: Guardado

View this post on Instagram

Al VERDADERO aficionado de Pumas. Para todos ellos y solo a ellos quiero agradecer de todo corazón y con la mayor sinceridad posible el haber formado parte de 20 años en la institución. Valen la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa como ni con quien, no importa el camino, y no importa el sufrir o el gozar así se vive, así es la vida y así se quiere a un Club. Pocos entenderán lo que se vive dia a día dentro de cada instalación, de cada entrenamiento, de cada platica, de cada enojo y de cada alegría, de días buenos y malos como personas, no solo como profesionales. A Pumas se le quiere por lo que te enseña y por lo que transmite desde que llegas a los 11 años, no por lo que te cuentan ni por lo que tomas por momentos. Te dan la base para que te desarrolles como individuo y que ese niño que registran desde pequeño sea feliz haciendo lo que hace y lo que sueña y no lo que le quieran imponer. Habrá una y muchas maneras de aprender a querer a Pumas, esa fue la mía, la que me tocó y la que voy a llevar hasta morir. Cada quien. Sean felices. Personas felices, pensamientos felices. Hoy termina mi ciclo en la institución y no puedo dejar de agradecer a cada persona que durante estos 20 años convivimos y nos vimos pasar y saludar. A cada persona honesta que forma y formó parte del club, gracias. Y nuevamente una y mil gracias si tomaste el tiempo para leer. Lo mejor para ti Pumas. Goya! 👊🏼