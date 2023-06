Para atletismo mexicano cierra con 26 preseas en Parapanamericanos

Ciudad de México.— Lionel Messi será nuevo jugador del Inter Miami y el astro argentino puede sumar sus primeros minutos en la Leagues Cup.

La fecha de debut de Messi no ha sido confirmada e incluso algunos reportes citan que su primer partido puede darse en la fase final de la Leagues Cup o en la primera fecha de MLS después del torneo de clubes.

Nos emociona la @LeaguesCup y aún más si debutamos contra el GOAT.



¡Nos vemos en julio, @InterMiamiCF! https://t.co/GL44xcyuiV — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 7, 2023

Inter Miami está ubicado en el grupo Sur 3 junto con Atlanta United y Cruz Azul. El partido entre Inter Miami y Cruz Azul está agendado para el 21 de julio en el DRV PNK Stadium.

🇦🇷 “Me voy a Miami” — Leo Messi 🐐🔟 pic.twitter.com/DxQV7ePOWx — Leagues Cup (@LeaguesCup) June 7, 2023

El primer encuentro de Inter Miami como local con Messi como refuerzo es contra Austin FC el primer día de julio.

La agenda del Inter Miami posterior a la llegada de Lionel Messi:

10 de junio, New England Revolution vs. Inter Miami, MLS

24 de junio, Philadelphia Union vs. Inter Miami, MLS

1 de julio, Inter Miami vs. Austin FC, MLS

4 de julio, Inter Miami vs. Columbus Crew, MLS

8 de julio, DC United vs. Inter Miami, MLS

15 de julio, St.Louis vs. Inter Miami, ML

21 de julio, Cruz Azul vs. Inter Miami, Leagues Cup

25 de julio, Inter Miami vs. Atlanta United, Leagues Cup

20 de agosto, Inter Miami vs.Charlotte, MLS

26 de agosto, New York RB vs. Inter Miami, MLS

30 de agosto, Inter Miami vs. Nasville SC, MLS

3 de septiembre, LAFC vs. Inter Miami, MLS

9 de septiembre, Inter Miami vs. Sporting Kansas City, MLS

16 de septiembre, Atlanta United vs. Inter Miami, MLS

20 de septiembre, Inter Miami vs. Toronto FC, MLS

24 de septiembre, Orlando City vs. Inter Miami, MLS

30 de septiembre, Inter Miami vs. New York City FC, MLS

4 de octubre, Chicago Fire vs. Inter Miami, MLS

7 de octubre, Inter Miami vs. Cincinnati FC, MLS

21 de octubre, Charlotte vs. Inter Miami, MLS

