Presidente del Barcelona asegura que no le jugó chueco a Messi

Ciudad de México,— En el juego para cerrar la semana 7 de la NFL entre osos vs Carneros de Los Ángeles, la victoria es para el equipo del oeste de la Nacional 24 -10.

La división Oeste, donde se encuentran los Rams, suman 19 victorias y solamente 8 derrotas, la división más competitiva en la NFC.

Con una actuación dominante de la defensiva, el equipo de Los Ángeles derrotó a los Bears. La unidad liderada por Donald y Ramsey dominó a la ofensiva de Chicago

El quaterback de los carneros de Los Ángeles, Jared Goff lanzó 219 yardas y completo 2 Touchdown para un buen partido.

La ofensiva de Bears no salió a jugar. Partido de defensas donde la de Rams hizo lo que quizo con Foles, Robinson y el resto del ofensiva de Chicago. La oeste de la Nacional es un espectáculo, mientras que el norte es solo de los Packers.

Los Bears no anotaron touchdowns, no cubrieron la línea hoy, y no interceptaron

Quinta victoria de Rams vs Bears en Lunes por la noche, la anterior fue el 18 noviembre del 2002, ganó 21 a 16.

Rams no dejaba a Bears con 10 puntos en juegos seguidos desde 1971.

Se han enfrentado 94 veces en la NFL

54 triunfos para los Bears

3 / Empates

37 / victorias para los Rams

Séptima ocasión que se enfrentan en Monday Night, Los Carneros de Los Ángeles han ganado 4 de las anteriores 6.

No se enfrentaban en MNF desde el 11 diciembre 2006.



Los Rams se van a poner con un récord de 5-2, en la división más disputada de la Conferencia Nacional.

Los Bears no aceptaban 27 o más puntos en ninguno de sus enfrentamientos esta temporada, incluidos duelos contra Tampa Bay y Atlanta. Los Carneros de Los Ángeles han anotado más de 27 en 3 de sus 6 juegos.

