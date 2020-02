Real Madrid no suelta el liderato de España

Sevilla.- El argentino Lionel Messi dejó su rol goleador y realizó tres asistencias a sus compañeros para encaminar la sufrida victoria 3-2 del Barcelona sobre un aguerrido Real Betis, en la jornada 23 de la Liga de España.

Frenkie de Jong, en el minuto 9, Sergio Busquets, al 45+3, y Clément Lenglet, al 72, fueron los beneficiados por el inspirado sudamericano, quien fue guía de la doble remontada blaugrana, debido a los tantos béticos de Sergio Canales, en el 6, y Nabil Fekir, al 26.

Estas tres unidades logradas sirvieron a los pupilos de Enrique Setién para llegar a 49 y no despegarse del Real Madrid, mandamás de la tabla con 52.

Apenas en los primeros minutos, el francés Lenglet tocó el esférico con su brazo dentro del área y entregó una oportunidad de oro para Canales, quien engañó por completo a Ter Stegen en el cobro de la pena máxima y logró adelantar a los suyos.

La escuadra y afición bética sólo disfrutaron tres minutos de alegría, pues Messi frotó la lámpara en zona final y sacó una quirúrgica asistencia hacia De Jong, que controló de gran manera para después batir a Joel Robles con el botín derecho.

Tal como ha sucedido a lo largo de la temporada, las falencias defensivas del Barcelona no se hicieron esperar y permitieron que Fekir se enfilara rumbo al arco sin presión alguna y sacara un zurdazo fulminante que hizo estallar de nueva cuenta las gradas del Benito Villlamarín.

Las ejecuciones de Messi a balón parado se convirtieron en la mejor arma de la escuadra de Setién, y Busquets fue el primero en aprovechar los trazos del rosarino para igualar los marcadores justo en el agonizar de la primera parte.

“La Pulga” repitió la dosis en el complemento, pero ahora con dirección a Lenglet, quien se elevó de gran manera para conectar con la testa y concretar la remontada culé.

Los mexicanos Andrés Guardado, quien no pudo entrar a la convocatoria por molestias musculares, y Diego Lainez, que no fue ni a la banca pese a ser llamado por Rubi, no pudieron aportar a la causa de un Betis que se quedó en la décimo tercera posición de la tabla, con 28 puntos.

José Sánchez fue el colegiado encargado del cotejo, en el cual amonestó a Emerson (36), Aissa Mandi (45+2), Guido Rodríguez (72) y expulsó a Nabil Fekir (76) en la escuadra local, así como a Sergi Roberto (29), Arturo Vidal, (32) y Sergio Busquets (57), y también expulsó a Clément Lenglet (79) en la visita.