Regresa a Querétaro la icónica Carrera Panamericana

Ciudad de México.— Tres atletas pumas de la disciplina de apnea aseguraron su lugar para representar a México en la octava edición del Campeonato Panamericano de Apnea Indoor. El evento se realizará en Guayaquil, Ecuador, del 5 al 10 de octubre.

Lo anterior luego de sobresalir en el Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas que estuvo compuesto por tres etapas.

Daniela Fortuna Camacho y Mario Alberto Domínguez Silva, de Medicina, además de Diego Israel Sánchez Rosete, de Ingeniería, son los tres atletas que representaron a la casa de estudios.

Ellos formarán parte de la Selección Mexicana que estará conformada en total por cinco nadadores aztecas, quienes habrán de competir en el Panamericano.

Daniela Fortuna, con 23 años de edad, disputará su cuarto Campeonato Panamericano. “Siempre es satisfactorio representar a la UNAM. La Universidad Nacional siempre me ha apoyado, mi Facultad también, siempre me ha otorgado una flexibilidad de horarios que me permiten competir y estudiar”, aseveró Fortuna Camacho.