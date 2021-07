Roger Federer dice adiós a Wimbledon, perdió en cuartos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El delantero mexicano José Juan Macías se pone a las ordenes del técnico Michel y fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Getafe para la próxima temporada.

Macías, compareció ante los medios de comunicación y explicó lo feliz que se encuentra de poder estar en el Getafe. “Agradezco la confianza del presidente del Getafe y del Chivas de darme facilidades de venir aquí. Es solo el principio, hay que demostrarlo en la cancha con grandes actuaciones y goles. Lo que queda es mi agradecimiento y hablaré en la cancha”.

Junto al Presidente del Getafe, Ángel Torres, Macías reconocía que lo que tiene que hacer es hablar dentro del campo, “voy a hablar dentro del campo”, sentenció el mexicano.

En cuanto a su nuevo entrenador en el Getafe Macias añadió, “me sufrió como rival y ahora le tengo como mister. Me dijo que me conocía bien y me dio su confianza. Quiero recalcar la confianza que me dio Míchel antes de venir aquí. Es una grandísima persona”.