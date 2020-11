Ronald Koeman defiende a Leo Messi de los ataques

Ciudad de México.- El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, defendió a Lionel Messi quien ha recibido fuertes críticas tras su actitud tomada durante el partido de Champions League ante el Dynamo de Kiev.

En redes sociales circula una imagen de Messi caminando durante el partido que se realizó a mitad de semana.

Koeman lamentó que tanto medios de comunicación como las personas solo se fijen en una imagen que dura segundos y no en el rendimiento general de Messi.

“Son imágenes… A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo. Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro”, dijo Koeman.

Koeman indicó que confía plenamente en Messi, ya que es un jugador que siempre ha mostrado una buena actitud.

“Sé que ha marcado de penalti, estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo”.

Como cuando sabes que ya es tu última temporada en el Barcelona…pic.twitter.com/fsw1cv4ju0 — SoyReferee (@SoyReferee) November 5, 2020

“Leo es un gran jugador y le ponemos en el campo donde podemos hacer daño al contrario. Para nosotros es importante, especialmente, en ataque. Ha jugado en varias posiciones y siempre crea problemas al contrario”, insistió.

Comentó que Messi se encuentra anímicamente fuerte y ha rendido como se esperaba.

“Está bien y fuerte como a cualquier otro jugador, puede pasar por momentos más complicados que otros”, sentenció.

Por lo pronto, Barcelona se medirá este fin de semana a Real Betis, duelo en el que quedó descartado el mexicano Andrés Guardado.

