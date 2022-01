Se complica lo de Paul Arriola al América, le salen más novias

Miami.— Concacaf y la FIFA han confirmado el calendario para los partidos de la Clasificatoria de la región a la Copa Mundial de la FIFA, que se llevarán a cabo durante la fecha internacional de partidos de enero de 2022.

Te puede interesar Este miércoles arrancó la venta de boletos para la Copa del Mundo

Para la Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf, ocho selecciones se están enfrentando en partidos de ida y vuelta. El Octagonal comenzó en septiembre de 2021 y se reanudará durante la Fecha FIFA de enero.

Jueves, 27 de enero de 2022



Estados Unidos vs El Salvador – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

Jamaica vs México – Estadio Nacional, Kingston, Jamaica

Honduras vs Canadá – Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras

Costa Rica vs Panamá – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Fecha FIFA – Domingo, 30 de enero de 2022



Canadá vs Estados Unidos – Tim Horton Field, Hamilton, Canadá

México vs Costa Rica – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Panamá vs Jamaica – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

Honduras vs El Salvador – Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras

Miércoles, 2 de febrero de 2022



Jamaica vs Costa Rica – Estadio Nacional, Kingston, Jamaica

México vs Panamá – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Estados Unidos vs Honduras – Allianz Field, St. Paul, MN, USA

El Salvador vs Canadá – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

La última ronda de la Clasificatoria se llevará a cabo durante la Fecha FIFA de marzo de 2022.



Al final, los tres primeros equipos garantizarán su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El cuarto clasificado avanzará a un repechaje intercontinental de la FIFA a un solo partido, programado a jugarse en Catar, en Fecha FIFA de junio de 2022.

Los emparejamientos son los siguientes: AFC vs Conmebol y Concacaf vs OFC.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales