Situación financiera no afectará a los atletas: Ana Guevara

Ciudad de México.— Ana Gabriela Guevara aseguró que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) cumplirá con su responsabilidad y dará la información que solicite y sea necesaria para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de dar claridad a la auditoria fiscal realizada al ejercicio 2018.

“Atender lo que la autoridad pide. No hay ninguna alarma y nada de qué preocuparnos. Hay que atender la información que solicita, que es del 2018, o sea no es de nuestra administración, pero que finalmente no nos exime, somos una institución, somos parte del gobierno y tenemos que responder”.

“Es información de tipo administrativa, de estatus de la empresa al momento de colaborar con la institución, de pagos de servicios y de lo que esto implicaba en el ejercicio fiscal. No se afectará el apoyo a los atletas. Estamos atendiéndolo y es cuestión de días para que podamos destrabarlo”, explicó Ana Guevara.

“Afecta en el sentido que retiene todo el flujo, no solamente en materia deportiva, sino propiamente administrativo de la institución como pagos de servicios; estamos en el cierre de ejercicio fiscal y se tienen que pagar impuestos, entonces hay una serie de perjuicios, pero nada que alarme y tenemos la confianza de que se va a arreglar”, puntualizó Guevara Espinoza.

Finalmente la titular de la CONADE expresó su confianza porque esta situación se resuelva pronto.

