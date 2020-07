Sufre “Checo” Pérez el golpe más fuerte de su carrera

Ciudad de México.- El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, aceptó vivir los momentos más difíciles de su carrera tras dar positivo por Covid-19.

“Checo” Pérez indicó que se cuidó como lo piden las autoridades de salud, sin embargo, en los estudios que le practicaron, resultaron adversos.

“Como saben, di positivo en Covid-19. Estoy muy triste. Sin duda, son los días más tristes en mi carrera”, dijo Pérez, quien es asintomático.

Apuntó que puso “toda” su preparación y su enfoque para la carrera de este fin de semana y lamentó perderse el cuarto Gran Premio de la temporada por este positivo.

“Seguí todas las recomendaciones al pie de la letra de parte del equipo y la FIA, y esto solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus”.

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! 🙏 pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

“Después de Hungría tomé un vuelo privado a México para ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte”.

“Estuve dos días, volví a Europa. Me sentía perfecto. Me siento perfecto. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma”.

“De hecho, iba a ir a correr ayer por la mañana cuando me dieron la noticia de que necesitaba hacer otra prueba más”, abundó.

El piloto de Racing Point afirmó que lo importante es su salud y “salir bien librado de esto”. “Ojalá pronto pueda estar en las pistas”, sentenció.