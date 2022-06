Todo listo para la Triplemanía XXX Capítulo 2

Tijuana.— El gran escenario de Triplemanía XXX Capítulo 2 será el Estadio Caliente. Este 18 de junio, el evento de lucha libre más importante llegará a su edición 2 dentro del 30 Aniversario AAA.

Los mejores luchadores de México y el mundo. The Hardy’s Vs Los Hermanos Lee, Blue Demon Jr. Vs Pentagón Jr. y Psycho Clown Vs Villano IV en la semifinal de la Ruleta de la Muerte. Además de 7 luchadoras entrando a una batalla en jaula con sus máscaras en juego.

La Copa Triplemanía XXX-II será protagonizada por Pagano, Dr. Wagner

Jr., Vampiro, Cibernético

Algunos de los participantes de la tradicional Copa Triplemanía XXX: Pagano, Rey Xolo, Dr. Wagner Jr., Vampiro, Cibernético, Charly Manson, Heavy Metal, Mr. Iguana, Mamba, Niño Hamburguesa, Dulce Canela y Abismo Negro Jr. buscarán conquistar la gloria de la Copa, recordando que Microman fue el gran ganador de esta presea en Triplemanía XXX Capítulo 1 en Monterrey.

Los aviones del Ejercito Mexicano escoltarán el evento, cruzando el

cielo de Tijuana.

El Capítulo 2 de Triplemanía XXX contará con elementos que mantendrán a los asistentes en el borde de su asiento. Comenzando con la presencia de los aviones del Ejercito Mexicano que surcarán los cielos de Tijuana.

Triplemanía XXX contará con la participación de las Cheerleaders de

Los Angeles Rams, equipo de la NFL.

La Lucha Libre AAA Worldwide en colaboración con la NFL y Los Angeles Rams presentarán el show con sus Cheerleaders.

