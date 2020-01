Vela desea regresar a la selección mexicana

Ciudad de México.- El futbolista de Los Ángeles FC, Carlos Vela, señaló que le gustaría tener participación con la selección mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El Tricolor aún tiene que eliminarse en el preolímpico y obtener una plaza para la justa veraniega.

Vela no descartó la posibilidad de regresar al seleccionado mexicano, pero aceptó que aún no tiene pláticas con ningún directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“No se me ha planteado participar en los Juegos Olímpicos. Claro que sería bonito estar. Todo lo que los rodea y cómo el mundo los ve. Todos nos detenemos a observar lo que está pasando en los Juegos Olímpicos”, dijo.

“Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Tiene que ser algo que me guste y también a la otra parte. Puede ser un apoyo para la gente joven. Así que si me lo plantean… no hay locuras en esta vida”, dijo Vela para ‘GQ’.

Respecto a la situación sobre volver a la Selección Mexicana, Vela afirmó que no tiene problemas, pero que no quiere tapar al a gente joven, pues él ya tiene 30 años y ya tuvo un gran recorrido en el futbol.

“Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Cualquier otra idea en torno a eso es falsa. Soy un mexicano, apasionado de su cultura y sus raíces”.

“En cuanto a la Selección, lo que tengo seguro es que no quiero tapar a la gente joven. Ya no soy joven para el futbol. Estoy bien, pero me quedan unos años y hay gente que aún tiene 10 o 15 años por delante”, aseguró Vela.

“Ellos van a intentar ser mejores y merecen vivir los procesos por los que yo pasé. Las nuevas generaciones pueden lograr más si se les da el espacio. Actualmente puedo ser uno de los mejores jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mundial es en tres años. Y a largo plazo no puedo tener certezas”, sentenció.