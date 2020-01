“JC” Chávez y “Travieso” Arce anuncian revancha

Hermosillo, — Las advertencias y amenazas entre Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce quedaron de manifiesto en la presentación oficial de la pelea “Duelo de leyendas”.

Tras su enfrentamiento de noviembre pasado y declaraciones posteriores, comenzó a planearse una revancha de exhibición y hoy quedó confirmada.

El “César del boxeo” tomó el micrófono para advertirle al “Travieso” que entrene muy bien y se cuide, pues el día de la contienda “le voy a poner una golpiza. Le voy a quitar lo feo y lo dientón”.

¡Dos leyendas del boxeo nos acompañaron hoy en un recorrido por el #HIES 🤩! Muchas gracias @TraviesoArce y @Jcchavez115 por apoyar el programa #PonteFrenteAlEspejo y ayudar a fomentar el cuidado de la salud mental. #DueloDeLeyendas 🥊. pic.twitter.com/gOi04UddMt — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) January 16, 2020

Arce, pentacampeón mexicano, no se quedó callado y dejó en claro que si en noviembre lo dejó lucirse por respeto y por “viejito”, en poco más de siete semanas no tendrá piedad de él para terminarlo en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

“Vamos a quitarle lo hablador, y lo picudo, me he entrenado con toda la seriedad y la intensidad y voy a llegar en gran condición. Julio no me va a aguantar el ritmo ni va a ver por dónde le van a entrar tantos golpes”, aseguró el “Travieso”.

“Duelo de leyendas” el próximo 7 de marzo

Aquella ocasión se midieron en una pelea a beneficio del joven boxeador Christian Castillo, quien sufrió derrame cerebral en un entrenamiento, y ahora también será una función con causa.

LO MAXIMOOOOOOOOOOOO!!! MIL GRACIAS!!!! SIEMPRE BIENVENIDOS A SONORA Y MAS A HERMOSILLO, SON https://t.co/WOmEozEZEj — HERMOSILLA (@Irana_Galvez) January 16, 2020

Las risas no estuvieron ausentes en la conferencia, como en el frente a frente, cuando Chávez parecía mandar un beso al “Travieso”, o también cuando a sus espaldas le enseñó la lengua y le hizo gestos.

Después de anunciar su pelea, los dos ex campeones mundiales visitaron el Hospital Infantil del estado junto a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, donde dieron mensajes de ánimo a los niños que padecen cáncer.

Buen día ☀️mi raza, en Carretera 🛣 rumbo a Hermosillo, Mañana Anunció de la Pelea contra el Viejito picudo @Jcchavez115 Quien va querer Libro,📚 aquí llevo☝🏻 contáctenme por Mensaje privado lo entrego personalmente,✌🏻ánimo que truenen los Cueros🥊🥊ahora ya no te salvas viejito pic.twitter.com/ECEI77U5oF — Jorge Arce (@TraviesoArce) January 15, 2020

En la conferencia, donde se anunciaron peleas profesionales con sólidos prospectos, estuvieron presentes el Secretario de Salud de Sonora, Enrique Claussen; el Secretario del Deporte, Genaro Enríquez; y el presidente de la Comisión de Box, Carlos Arrieta.

Luis “Chapo” Castro (19-3, 16 KOs) disputará el campeonato Internacional mosca CMB al sinaloense Kevin Villanueva (15-2-3, 12 KOs), y Bryan “Latino” Acosta (13-0, 7 KOs) peleará por el campeonato Juvenil pluma CMB ante Jesús “Jibarito” Ortega (15-4, 11 KOs). (Notimex)

