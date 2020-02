Xolos y Toluca, a las semifinales de la Copa MX

Ciudad de México, — Mikey García y Jessie Vargas, prometieron que la función del próximo 29 de febrero será una guerra de estrategias donde solo uno se coronará como campeón Diamante en la división welter del WBC.

En el martes de café del Consejo Mundial de Boxeo, el primero en hacer contacto con la prensa especializada fue Jessie Vargas, quien se dijo plenamente confiado en salir con la mano en alto pues considera que esta es una de sus mejores preparaciones, ya que se ha mantenido enfocado en el objetivo.

“Reconozco que García es un rival de mucho peligro, tiene la experiencia necesaria pero justamente me estoy preparando para eso, seremos dos guerreros frente a frente”, detallo Vargas,

“He trabajado con mi nutriólogo y con mi preparador físico, ya conozco mi cuerpo y cómo funciona, así que el peso no será ningún problema, estoy rápido y fuerte. Hoy puedo decirles que la base de la victoria es entrenarse, enfocarse y dejar al cuerpo descansar”, declaró este martes el pugilista.

Por su parte García también atendió a los medios de comunicación y aseguró que el trabajo en el gimnasio lo llevará al sendero del éxito, pues ha hecho sparring con boxeadores de fuerte pegada que lo han llevado al máximo de exigencia.

“Soy un peleador que ha sabido escuchar a su cuerpo, he subido y bajado de división pero siempre cuidando y vigilando que mis capacidades, mi fuerza y mi rapidez no se vean afectadas. Me siento muy bien en el peso welter y estoy convencido que esa noche impondré mi experiencia y habilidad”. sentenció García.