Alejandra Guzmán y Fey no llegan a un acuerdo, no hay gira

Ciudad de México.- El mismo día que recibió la disculpa pública de Pati Chapoy por haberla llamado de forma despectiva y de recibir el apapacho de sus fans, quizá por eso, Yuridia se armó de valor y compartió con sus fans la feliz noticia de que será mamá nuevamente.

La cantante publico la buena nueva con una imagen de ambos en sus redes sociales y la acompañó con una reflexión en la que admitió tener miedo por abrir su corazón e intimidad, pero que ahora se siente más protegida.

“Yurifans, familia: sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aun hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación; de verdad sin querer queriendo (diría chespirito) que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres. Estoy con miedo por haber abierto mi corazón, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo. Ustedes son los que están logrando cosas maravillosas en esta sociedad y les agradezco por haberme creído, por haberme dado el abrazo más grande de mi vida. Ahora después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad; les cuento que:”