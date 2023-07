Alexander Acha le canta al amor en ‘Las Italianas del Verano’

Ciudad de México.- Recientemente el actor Robert de Niro celebraba la vida con la llegada de su séptimo hijo hace un par de meses y tristemente hoy está de luto por el fallecimiento de su primer nieto, Leandro, de 19 años.

Leandro, a quien cariñosamente llamaban Leo, falleció el domingo, así lo comunicó Drena de Niro Abbott, la hija mayor del astro de Hollywood. De acuerdo con la revista People, los servicios de emergencia llegaron la tarde del 2 de julio al domicilio del chico en Manhattan.

Su madre lo despidió con una emotiva carta en redes sociales:

“Mi hermoso y dulce ángel, te he amado más allá de las palabras, desde el momento en el que te sentí dentro de mí. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que jamás ha sido puro y real en mi vida. Ojalá estuviera contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo voy a vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir solo por ser tu madre. Eras profundamente querido, apreciado, y hubiera querido que el amor te hubiera salvado. Lo siento mucho, mi amor, lo siento mucho. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño”.