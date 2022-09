Así fue la premier de ‘El Rey’ con Jaime Camil

Ciudad de México.- El actor César Bono está recuperado y feliz de regresar a escena con el monólogo Defendiendo al cavernícola que vuelve a la cartelera el próximo 21 de septiembre y alternará funciones con Poncho Vera.

En una conferencia de prensa el actor aclaró que salió adelante de sus problemas de salud y está listo para volver a hacer lo que ama, subir al escenario con el monólogo que está próximo a cumplir 21 años de representarse.

“Los accidentes de salud que tenemos en la vida nadie los escoge, pero mi carrera ha sido muy importante porque a pesar de los accidentes que han sido infartos en el cerebro, en el corazón, etc., jamás he dejado de trabajar, siempre he estado en la televisión, en el teatro y en el cabaret”.