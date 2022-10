‘Belascoarán’, con Luis Gerardo Méndez, tiene premier con estilo de los 70’s

Ciudad de México.-En una locación de la misteriosa urbe antes conocida como Distrito Federal, el elenco de la nueva serie Belascoarán, encabezado por Luis Gerardo Méndez desfiló sobre la alfombra roja con looks inspirados en los pantalones acampanados, lentes de gota y chamarras de piel de la década de los 70s.

Irene Azuela, Pedro de Tavira, Enrique Arreola, Paulina Gaitán, Nailea Norvind, Macarena García, Paulina Dávila y el resto del elenco compartieron su emoción por el estreno de Belascoarán este 12 de octubre en Netflix.

“Las referencias que encontré no me servían de mucho, me puse a buscar y encontré a Héctor Bonilla, de ahí me robe muchas cosas, vi muchas entrevistas de la época, de Monsiváis; porque la voz para mí tiene mucha importancia”.