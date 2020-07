54D GENQ de Rodrigo Garduño, reto con causa

View this post on Instagram

Miguel Arturo Layún Prado is a Mexican professional soccer player who plays for club Monterrey and the Mexican national team. What a great honor having you today in our class Miguel !! He has played on many teams throughout his career in Mexico, Italy, Portugal, England, Spain on highly renowned teams. A true winner, an example of a fight of persistence of character and strength of life! Thanks Layun for being with us today! #Respect ⚽️🔥🔥👊🏼 . . Miguel Arturo Layún es un gran futbolista mexicano que juega como lateral derecho y su actual equipo es el Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México. Es también jugador internacional con la selección Mexicana, ha jugado en muchos equipos a lo largo de su carrera en Mexico, Italia , Portugal , Inglaterra, España en equipos de gran renombre. Un auténtico triunfador un ejemplo de lucha de persistencia de carácter y fortaleza de vida !! Gracias Layun por hacer estado hoy con nosotros! #Respect ⚽️🔥🔥👊🏼 @miguel_layun #mexico #seleccionmexicana @miseleccionmx @deovitas @54d.us @54d.mx @54d.col