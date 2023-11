El derecho a nacer se impondrá al aborto: Dr. Rafael Estrada Michel

Ciudad de México.- El “derecho” al aborto, entendido como el derecho de privar de la vida a otro ser humano que está en el vientre de su madre, debe analizarse no sólo en términos constitucionales, del derecho penal y administrativo, sino también desde el punto de vista de los derechos humanos, de la dignidad humana, consideró el doctor Rafael Estrada Michel, especialista en Derecho Constitucional.

El abogado Rafael Estrada, prologuista del libro de la maestra Diana Gamboa, El pretendido “derecho” a abortar, explica, en entrevista con Siete24 , que se debe realizar un ejercicio de ponderación entre dos derechos fundamentales: el derecho fundamental de la madre a decidir sobre el producto de su actividad sexual, es decir, a privar de la vida al feto. El otro, el derecho fundamental que le corresponde a este, de ser protegido.

“No es la única forma de proteger al embrión, al feto o al bebé, la materia penal. Hay muchas otras maneras. De hecho, el derecho administrativo, y no sólo el derecho administrativo sancionador, sino el orgánico, debería estar planteándose si realmente consideramos un mal para la sociedad, el que existan legrados y abortos y estar planteando formas de derecho a familiar, de adopciones, de tutela, de los derechos de los bebés que nacen en la total marginación, que son muchísimos en nuestra América Latina y en nuestro país, para tener efectivas formas de proteger.

¿Qué quiero decir con esto? No debe mantener nuestra conciencia tranquila el que se mantenga el tipo de aborto penal conforme a los códigos decimonónicos, porque eso es incurrir a mi manera de ver en falacia idealista.

Creo que Diana Gamboa tiene toda la razón en el sentido de que tal derecho a privar de la vida a alguien en las circunstancias del aborto no existe, salvo que desconozcamos la dignidad, es decir, el valor eminente, puesto por encima de cualquier otra consideración de valor que tiene. La vida humana intrauterina”.

El Director General de la revista Tiempo de derechos alertó que hay problemas de deontología y de consideración filosófica, sobre lo que es la vida humana.

“De lo que es la dignidad humana, y yo creo que en este sentido el libro de Diana Gamboa es un libro precioso para que nos demos cuenta de lo que nos estamos jugando con la cuestión de la vida embrionaria o fetal. No solo es que ya es suficientemente importante defender las vidas de cualquiera, sino que es darle al legislador y al juez la capacidad de definir qué vida humana es más digna de protección que otra. Hacer una gradación acerca del valor de la vida”.

“El pretender que el legislador te puede decir cuándo votar y cuándo no votar, cuándo tu opinión es válida para integrar un órgano de dirección política y cuándo puedes dedicarte a determinado trabajo y cuándo no. Cuándo puedes ingresar a la Universidad como le pasó a nuestra Sor Juana y cuando no, pretender que el legislador tienes la potestad, el juez tiene esa potestad en trance de cuasi legislativo, es justificar toda la exclusión que las mujeres han sufrido en occidente.