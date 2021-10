Adele estrena ‘Easy on Me’ y revoluciona las redes

Ciudad de México.– Con su esperado regreso a la música Adele generó gran expectativa, que sin duda ha sido superada con la respuesta al lanzamiento de su primer sencillo Easy on Me, que suma más de 26 millones de visualizaciones en menos de 20 horas, en Youtube.

El video que acompaña al tema es el tercero mejor posicionado en las tendencias musicales del canal Youtube.

Easy on Me habla de de su fragilidad y de los momentos más vulnerables que ha experimentado en los últimos años, de su divorcio y de dejar todo atrás, hacer las maletas, cerrar la puerta y empezar de nuevo.

Sus fans han compartido la letra para entender mejor la nuevamente desgarradora pieza que nos presenta Adele.

Go easy on me, baby (se bueno conmigo baby)

Filmado en blanco y negro y a color, conforme deja atrás la vida que la aprisionaba, en el video Adele va tomando color.

En Easy on Me la compositora comparte detalles de los “traumáticos” seis años que vivió desde la publicación de su último disco, 25.

La canción es un homenaje a su divorcio de Simon Konecki, con quien se casó cuando apenas tenía poco más de 20 años, al duelo y a la esperanza.

Relata una relación fallida en la que ella puso su mayor empeño y dejó de ser quien es para poner primero a su esposo y a su hijo.

Su matrimonio con Simon duró cinco años, concluyó legalmente el pasado marzo y se rumora que tuvo que ceder la mitad de su fortuna.

Este jueves Adele compartió en redes sociales que la grabación del nuevo álbum inició hace tres años en medio del desorden que era su vida entonces.

Así lo explicó:

“En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la coherencia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, allí estaba yo a sabiendas, incluso de buena gana, ¡arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior!”.

Y continúa…

“He aprendido muchas verdades caseras sobre mí en el camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente encontré mi sentimiento de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida”.

Son muchos los retos personales que y profesionales que ha enfrentado Adele, pero una vez más renace de sus cenizas.

El álbum 30 sale el 19 de noviembre y se anticipa que será un éxito de ventas.

¿Qué dice Easy on Me?



I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain’t no room for a thing to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I’ve tried

I’ve changed who I was to put you both first

But now I giv? up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get th? chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And I had these hopes

But I know it now

It probably hasn’t even shown

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

Easy on Me: letra traducida en español



No hay oro en este río

Que me he estado lavando las manos desde siempre

Se que hay esperanza en estas aguas

Pero no me atrevo a nadar

Cuando me ahogo en el silencio

Bebé, déjame entrar

Ten cuidado conmigo, bebé

Yo era todavía una niña

No tuve la oportunidad de

Sentir el mundo a mi alrededor

No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer

Así que ten cuidado conmigo

No hay lugar para que nada cambie

Cuando ambos estamos tan profundamente atrapados en nuestros caminos

No puedes negar lo mucho que lo he intentado

He cambiado quien era para ponerlos a los dos primero

Pero ahora me rindo

Ten cuidado conmigo, bebé

Yo era todavía un a niña

No tuve la oportunidad de

Sentir el mundo a mi alrededor

No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer

Así que ten cuidado conmigo

Tuve buenas intenciones

Y tenia estas esperanzas

Pero lo se ahora

Probablemente ni siquiera se haya mostrado

Ten cuidado conmigo, bebé

Yo era todavía una niña

No tuve la oportunidad de

Sentir el mundo a mi alrededor

No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer

Así que ten cuidado conmigo.

