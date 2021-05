Alex Fernández se casó con Alexia y el testigo fue ¡su perrito!

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Thalía invita a una noche de fiesta intensa en “desamorfosis”, un álbum en el que abrió de par en par las puertas de su corazón, pero sin dejar de bailar.

El título del álbum lanzado este viernes es una combinación de “desamor”, “amor” y “metamorfosis”, tres elementos con los que Thalía buscó llevar a los escuchas por todos los matices de una relación. Comienza tranquilo y evoluciona hasta llegar a la pista de baile antes de terminar con una nota más introspectiva e íntima.

“Es un viaje interno, es un clavado a mis emociones, a mis desamores, a mis amores y a esa metamorfosis de lo que ha pasado en todos estos años en mi vida que me ha convertido en la mujer que está aquí junto a ti”.

Así lo dijo Thalía en una entrevista reciente con la agencia AP.

“De principio a fin yo cuento la historia, desde el primer roce, el primer acercamiento al amor… a cuando te dejas ir, cuando estás ciego de amor, cuando se te cae la venda, cuando te rompen el corazón”.

Para Thalía, es precisamente en el desamor donde existe un mayor aprendizaje, a pesar del dolor

“Los raspones, los corazones quebrados, el ego destrozado en el cuerpo sin fuerza, yo creo que ahí es donde viene el crecimiento… la metamorfosis, el cambio de piel…

Y a fin de cuentas en todo este andar del amor llegas a la conclusión que, si no empiezas amándote a ti y si no es acerca del amor propio, no vas a poder nunca encontrar esa persona que es la ideal para ti… Empieza por ti. Empieza amándote a ti. Amate, respétate, quiérete, mímate”.

“Desamorfósis” fusiona distintos géneros, del reggaetón a la bachata, la balada pop y la música electrónica. (con información de @AP_Espectaculos).

