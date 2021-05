Lupita Jones se equivoca al felicitar a Andrea Meza

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La concursante mexicana Andrea Meza se coronó como Miss Universo en el certamen celebrado la noche del domingo en Miami, en la que fue una fiesta latina, con las señoritas de Brasil y Perú, como finalistas.

Andrea Meza, de 26 años, es originaria de Chihuahua, y se convirtió en la tercera mexicana en obtener el máximo título de belleza, después de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).

Miss Universo Andrea Meza es modelo profesional, estudió ingeniería de software; habla perfecto inglés, pero en su discurso final optó por hablar español para referirse a la lucha por los derechos de la mujer.

Habla perfecto inglés, pero para su intervención final Andrea optó por el español; recibió el tema sobre la evolución en los estándares de belleza, y su respuesta fue muy acertada por lo que dejó al jurado satisfecho.

Hoy en día la belleza no solo es el aspecto que tenemos. Para mí la belleza irradia no solo en nuestro espíritu, sino en nuestro corazón y en la forma en que nos comportamos, en los valores que tenemos. Nunca permitas que alguien te diga que no eres valiosa”.