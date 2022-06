Amber Heard: Estoy decepcionada y desconsolada

Ciudad de México.- Luego de conocer el fallo del jurado a favor de Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard se publicaron las reacciones de los involucrados. El actor celebró su victoria después de seis años.

En un comunicado publicado en sus redes sociales Johnny Depp agradeció al jurado su resolución:

“Seis años después el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.

Johnny Depp inició su comunicado diciendo que seis años atrás su vida y las vidas de sus hijos cambiaron para siempre después de las acusaciones falsas, gravísimas y criminales, llenas de odio que recibió.

Compartió también que su principal interés al demandar a Amber Heard fue la búsqueda de la verdad, algo que se decidió a hacer después de pensarlo mucho, al saber a lo que se iba a enfrentar “un espectáclo mundial en torno a mi vida”.

“Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado. Lo mejor está por venir y finalmente comienzo nuevo capítulo”.

QUE NO SE TE PASE: Johnny Depp gana juicio contra Amber Heard

El jurado falló que se difamaron mutuamente

Los siete miembros del jurado dieron su veredicto esta tarde y consideraron que Johnny Deep difamó a la actriz, pero solo en una de las tres afirmaciones que se juzgaban.

Es una gran victoria para el actor, quien levantó el puño en señal de triunfo, mientras Amber permanecía cabizbaja en la sala cuando el tribunal la declaró culpable de difamación.

El fallo a favor de Amber se dio sobre la acusación que hizo uno de los abogados del actor al asegurar que sus declaraciones de que sufrió abuso fueron un engaño.

Johnny Depp promovió el juicio para defender su honor. Presentó la demanda por 50 millones de dólares. Acusó que Amber Heard mintió en una columna que escribió para The Washington Post, en 2018, en la que aseguró que sufrió violencia doméstica, aunque en el texto no mencionó a su ex esposo.

El astro de Hollywood dijo en el juicio que esas afirmaciones le costaron el trabajo, entre otros contratos, el de la última película de Piratas del Caribe.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube