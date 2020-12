Britney Spears cumple 39 años y sigue bajo la tutela de su papá

Ciudad de México.- El 2020 está por terminar y sin duda será un año que no olvidaremos. Hemos estado separados físicamente por mucho tiempo, pero también hemos encontrado maneras de unirnos como una comunidad resiliente, una de las mejores fue la música y Spotify reveló las preferencias personalizadas con las que sobrellevaste este año.

Spotify presenta Tu Año en Música 2020

Luego de la presentación de las listas de Lo Más Escuchado en música y podcasts, hoy Spotify presenta la experiencia personalizada de “Tu Año en Música 2020” para los oyentes de todo el mundo.

La experiencia de este año está llena de información sobre artistas, canciones, géneros y podcasts que definieron tu forma de escuchar en el año, todo creado para ti.

Hoy los usuarios elegibles pueden acceder a su experiencia personalizada desde la aplicación móvil (iOS y Android) o en la versión web de Spotify. Además de lo que más les gusta a los fans, hemos añadido algunas nuevas características que hay que tener en cuenta:

Puedes el viaje de tu canción favorita del año con la Historia de tu 2020 con tu Canción Top, desde tu primera reproducción hasta la número 100 y algunas de las reproducciones más notables entre ellas.

Nuevas playlists personalizadas para ayudarte a aprovechar al máximo lo que escuchaste este año: Tus Canciones Top, con las canciones que más te gustaron este año en un solo lugar, hasta Lo que casi te pierdes.

Para evitar el sentimiento de FOMO (Fear of missing out) que sienten cada año quienes no son usuarios, estamos abriendo el universo de Tu Año en Música 2020 a todo el mundo – seas o no usuario de Spotify. Con acceso a las tendencias de escucha global de Spotify, los no usuarios pueden unirse a la conversación que cierra nuestro año en streaming.

Spotify también desplegará su experiencia de creadores para podcasters y artistas hoy mismo.

npq

Síguenos en Twitter