‘De una vez’: Selena Gomez canta en español

Miami.– Selena Gómez lanzó este jueves la canción “De una vez”, su segunda canción en español y la primera desde 2010.

“De una vez”, es producida por Tainy y su empresa NEON16, el tema es una balada sobre la base del reguetón que celebra la fuerza femenina.

“Ya no duele como antes, no la herida de tu amor sanó Deuna vez por todas Soy más fuerte sola”.

En su perfil de Instagram la artista escribió en español e inglés:

“Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí. // De Una Vez is out now. This is the beginning of something I’ve wanted to explore for so long. I hope you love it as much as I do”.

Selena Gomez había dado a entender que entre sus sueños estaba sacar un disco en español y fuentes de la industria aseguraron que “De una vez” es el primer sencillo de la producción, informó la agencia EFE en su sitio web.

La artista descendiente de abuelos mexicanos ya había dado algunas pistas en su cuenta de Instagram al publicar fotos de estilo romántico, pero sorprendió a sus fans con la nueva canción.

