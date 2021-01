DLD abre su Bunker durante la pandemia

Ciudad de México.- El actor Julián Gil compartió con sus seguidores que enfermó por Covid-19 y se sintió muy mal, por lo que trató de ingresar a un hospital, pero en ninguno encontró lugar por la saturación a causa de la pandemia.

El actor de televisión se encuentra viviendo en México porque forma parte del elenco de la nueva telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, actualmente en grabaciones, y fue aquí en esta ciudad donde se contagió, aunque no puede precisar dónde, ya que tenía 10 días sin salir de casa.

Julián Gil decidió grabar un mensaje en video para agradecer toda la ayuda que recibió de sus compañeros de trabajo, y para enfatizar una vez más la importancia de quedarse en casa y seguir todas las indicaciones sanitarias.

Relató que la pasó muy mal, se sintió muy enfermo y trató de internarse en un hospital, pero ninguno pudo recibirlo por estar saturados; así que después de peregrinar toda la noche a bordo de una ambulancia, decidió regresar a su casa, muerto de miedo.

“Hoy es mi quinto día, hoy ya me siento bien, por eso decidí anunciarlo, me siento bien, pero pasé los primeros días muy muy mal, con mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poco de los pulmones así que me vi muy mal”.

“Ya estoy bien, sigo aislado en casa”

“Quiero agradecerle al señor Juan Osorio, a la empresa, porque el día que me puse muy mal traté de ir al hospital aquí en México, pedí una ambulancia, pero no pude entrar a ningún hospital aquí en México porque hay un problema de que no hay camas.

Tuve que regresar a mi casa y gracias a Dios Juan Osorio me puso a mi disposición su equipo médico, estoy aquí hospitalizado en mi casa, tengo la visita de los médicos aquí, así que Juan te lo tengo que agradecer públicamente”.

Julián Gil exhortó a sus fans a usar todo lo necesario, el cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, limpieza.

