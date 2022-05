Ed Sheeran es papá por segunda vez

Ciudad de México.- El cantante Ed Sheeran sorprendió a sus fans al anunciar el nacimiento de su segunda hija con su esposa Cherry Seaborn, pues no se sabía que estuvieran esperando otro bebé.

El compositor británico compartió la buena nueva en su cuenta de Instagram con una tierna foto que celebraron sus millones de fans en todo el mundo.

Ed Sheeran publicó la imagen de un par de pequeños calcetines de bebé para compartir que había nacido su hija.

“Quiero que todos sepan que tenemos otra hermosa niña… Estamos muy enamorados de ella y muy contentos de ser una familia de cuatro”.

De inmediato se dio la reacción de sus seguidores, tiene 38 millones, la foto ya acumula más de un millón 700 mil likes.

Ed Sheeran y su esposa aun no revelaron el nombre de la niña, tampoco han compartido una foto de la bebé.

¿Quién es la mamá?

Ed y Cherry se conocieron en su época de escuela y fueron novios, años después se encontraron e hicieron clik de nuevo. La pareja se casó en enero de 2019, se supo cuando Ed Sheeran publicó el video de Put it all on me.

Han mantenido su vida en común lejos de los reflectores.

