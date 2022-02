Ed Sheeran, Taylor Swift y su nueva canción

Ciudad de México.- Ed Sheeran y Taylor Swift presentaron su nuevo dueto y video de The Joker And The Queen, en el que además de la música comparten una amistad que se extiende por más de una década.

Fotos: Cortesía de Warner Music

The Joker And The Queen marca la cuarta colaboración oficial de Ed Sheeran y Taylor Swift hasta la fecha, después de Everything Has Changed (2012), End Game (2017) y Run (Taylor’s Version) (2021).

En el momento de escribir la versión original de The Joker and the Queen para su exitoso álbum ‘=’, Ed señaló a Taylor como la voz invitada perfecta para la canción y luego se acercó para invitarla a grabar su voz.

El video rebosa nostalgia al reunir al elenco del icónico video Everything Has Changed, la colaboración anterior de Ed y Taylor, lanzada en 2012. Diez años después, el video captura la mayoría de edad, la historia de Ava y Jack, que ahora tienen 18 años, mientras se dirigen a la universidad y se embarcan en nuevas aventuras.

Escrita por Ed Sheeran, Taylor Swift, Johnny McDaid, Fred Gibson y Sam Roman y producida por Ed Sheeran, la canción brilla con voces susurrantes, delicadas notas de piano y arreglos de cuerdas, proporcionados por el hermano de Ed, Matthew.

Desde el lanzamiento de su álbum ‘=’ en octubre 2021, Sheeran ha seguido dominando los charts en todo el mundo, especialmente en su mercado local, donde obtuvo cuatro #1 solo en 2021: Bad Habits, Shivers, Merry Christmas con Elton John y Sausage Rolls for Everyone.

Ed Sheeran se presentó en los BRIT Awards la noche del martes, donde ganó el premio al compositor del año.

